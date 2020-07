Arquitectura Viva 226 - ROLDÁN+BERENGUÉ

ROLDÁN+BERENGUÉ

Recuperar la memoria

Dossier: Escuelas infantiles



Actualidad / News

Luis Fernández-Galiano

Paisajes productivos Productive Landscapes

Focho: La oficina en casa Virus and Teleworking

Elogio de la curva BIG, Zaha Hadid

Memoria y reciclaje Three Spanish Projects

Nuevos iconos H&deM, Foster, Nieto Sobejano

Casas: Marià Castelló Ca l’Amo House in Ibiza

Interiores: Nendo Shanghai Times Square

Exteriores: BuroLandschap Cycling amid Trees in Bosland



Roldán + Berengué



Viviendas protegidas en la nave de Fabra & Coats

Social Dwellings in the Fabra & Coats Factory



Centro de prevención Espai Bombers

Prevention Center Espai Bombers



Rehabilitación de Rambla 124

Refurbishment of Rambla 124



Arte y cultura/ Art & Culture



Mark Wigley

El espectro de Nueva Babilonia Constant, 1920-2005



Luis Alemany

Envolturas sublimes Christo, 1935-2020



Libros / Books



Animales arquitectos Learning from Nature

La marca del zorro Souto de Moura, Forty Works

Compromiso cosmopolita Morphosis, 2004-2018

Aliento nórdico Snøhetta via Details

Vida de un inclasificable A Closer Eisenman



Escuelas infantiles / Nursery Schools



Cobe

La ciudad de los niños en Copenhague

Kids’ City in Copenhagen



MAD Architects

Escuela-patio en Pekín

Courtyard Kindergarten in Beijing



Barkow Leibinger

Escuela Infantil Trumpf en Ditzingen

Trumpf Daycare Center in Ditzingen



TRACKS

Escuela La colmena en Pertes-en-Gâtinais

École La Ruche in Pertes-en-Gâtinais



Luis Fernández-Galiano

Fuegos de junio

I Can’t Breathe