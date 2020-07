AV Monografías 226 - SOU FUJIMOTO

Luis Fernández-Galiano

Notas sin pentagrama Notes without Staves



Thomas Daniell

Diferencia y repetición Difference and Repetition



Diagramas construidos Built Diagrams



Residencia en Date, 2001-2003, Hokkaido (Japón)

Dormitory in Date, 2001-2003, Hokkaido (Japan)



Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños, 2004-2006, Hokkaido (Japón)

Residential Treatment Center for Emotionally Disturbed Children, 2004-2006, Hokkaido (Japan)



Casa de madera definitiva, 2005-2008, Kumamoto (Japón)

Final Wooden House, 2005-2008, Kumamoto (Japan)



Casa O, 2006-2007, Chiba (Japón)

House O, 2006-2007, Chiba (Japan)



Casa N, 2006-2008, Oita (Japón)

House N, 2006-2008, Oita (Japan)



Apartamento Tokio, 2006-2010, Tokio (Japón)

Tokyo Apartment, 2006-2010, Tokyo (Japan)



Casa antes de la casa, 2007-2008, Tochigi (Japón)

House before House, 2007-2008, Tochigi (Japan)



Biblioteca de la Escuela de Arte de Musashino, 2007-2010, Tokio (Japón)

Musashino Art University Museum & Library, 2007-2010, Tokyo (Japan)



Casa NA, 2007-2011, Tokio (Japón)

House NA, 2007-2011, Tokyo (Japan)



Espacio creativo Vitamin / Mirrored Gardens, 2011-2015, Guangzhou (China)

Mirrored Gardens / Vitamin Creative Space, 2011-2015, Guangzhou (China)



Pabellón de la Serpentine Gallery 2013, 2012-2013, Londres (Reino Unido)

Serpentine Gallery Pavilion 2013, 2012-2013, London (United Kingdom)



Omotesando Branches, 2013-2014, Tokio (Japón)

Omotesando Branches, 2013-2014, Tokyo (Japan)



Torre residencial L’Arbre Blanc, 2014-2019, Montpellier (Francia)

L’Arbre Blanc, 2014-2019, Montpellier (France)



Casa de la música de Hungría, 2014-, Budapest (Hungría)

Forest of Music, 2014-, Budapest (Hungary)



Intuiciones en proceso Intuitions in Process



Centro del frente marítimo Beton Hala, 2011-, Belgrado (Serbia)

Beton Hala Waterfront Center, 2011-, Belgrade (Serbia)



Complejo comercial Souk Mirage / Partículas de luz, 2013-

Souk Mirage / Particles of Light, 2013-



Centro de estudios de la Escuela Politécnica, 2015-, París (Francia)

Learning Center for the École Polytechnique, 2015-, Paris (France)



Complejo de usos mixtos Mille Arbres, 2016-, París (Francia)

Mille Arbres, 2016-, Paris (France)



Hotel y balneario de Pézenas, 2016-, Pézenas (Francia)

Spa Hotel in Pézenas, 2016-, Pézenas (France)



Centro cultural Ishinomaki, 2016-, Ishinomaki (Japón)

Ishinomaki Cultural Center, 2016-, Ishinomaki (Japan)



Nueva sede del Tribunal Supremo de Lille, 2017-, Lille (Francia)

New High Court of Lille, 2017-, Lille (France)



Torre Joia Meìridia, 2017-, Niza (Francia)

Joia Meìridia, 2017-, Nice (France)



Centro de estudios Open Grid, 2017-, San Galo (Suiza)

Open Grid Learning Center, 2017-, St. Gallen (Switzerland)



Village Vertical, 2018-, París (Francia)

Village Vertical, 2018-, Paris (France)



Museo de Arquitectura y viviendas Calma, 2018-, Santa Rosa (Filipinas)

Calma Museum of Architecture and Residences, 2018-, Santa Rosa (Philippines)



Sou Fujimoto

Beautiful Integrations