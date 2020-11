AV Monografías 227_228 - CASAS EN DETALLE

Luis Fernández-Galiano

¿Experimental o aspiracional?

Experimental or Aspirational?



Ocho elementos de la casa

Eight Elements of the House



Doce casas en España Twelve Spanish Houses



Casa en Miraflores, Muros (La Coruña) House in Miraflores, Muros (A Coruña)

Fuertes Penedo Arquitectos



Casa de piedra, Sierrilla (Cáceres) Stone House, Sierrilla (Cáceres)

Tuñón Arquitectos



Casa Abantos, San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Abantos House, San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

José María Sánchez



Casa Calixto, Puebla de Don Fadrique (Granada) Calixto House, Puebla de Don Fadrique (Granada)

GRX arquitectos



Casa Solo, Cretas (Teruel) Solo House, Cretas (Teruel)

OFFICE Kersten Geers David Van Severen



Casa 1413, Ullastret (Gerona) House 1413, Ullastret (Girona)

Harquitectes



Casa en La Bisbal del Ampurdán (Gerona) House in La Bisbal d’Empordà (Girona)

Anna & Eugeni Bach



Villa Stgilat, Begur (Gerona) Villa Stgilat, Begur (Girona)

Enric Ruiz-Geli



Casa bóveda de ladrillo, Godella (Valencia) Brick Vault House, Godella (Valencia)

Space Popular



Ca l’Amo, Sant Mateu (Ibiza) Ca l’Amo, Sant Mateu (Ibiza)

Marià Castelló



Casa en Algaida (Mallorca) House in Algaida (Majorca)

Flexoarquitectura



Can Jaime i n’Isabelle, Palma (Mallorca) Can Jaime i n’Isabelle, Palma (Majorca)

TEd’A arquitectes



Doce casas del mundo Twelve World Houses



Casa de corcho, Eton (Reino Unido) Cork House, Eton (United Kingdom)

Matthew Barnett Howland & Dido Milne, Oliver Wilton



Casa en Melides i, Grândola (Portugal) House in Melides i, Grândola (Portugal)

Aires Mateus



Ca’dal Mantova, Prosito (Suiza) Ca’dal Mantova, Prosito (Switzerland)

Andrea Frapolli



Casa Terreno, Valle de Bravo (México) Terreno House, Valle de Bravo (Mexico)

Fernanda Canales



Casa Ochoquebradas, Etapa 3, Los Vilos (Chile) Ochoquebradas House, Stage 3, Los Vilos (Chile)

Ryue Nishizawa



Casa Ochoquebradas, Etapa 4, Los Vilos (Chile) Ochoquebradas House, Stage 4, Los Vilos (Chile)

Elemental / Alejandro Aravena



Casa Prisma, Coinguillio (Chile) Prisma House, Coinguillio (Chile)

Smiljan Radic



Casa Ha Long, Quang Ninh (Vietnam) Ha Long Villa, Quang Ninh (Vietnam)

VTN Architects



Qishe Courtyard, Pekín (China) Qishe Courtyard, Beijing (China)

Archstudio



Casa Loop Terrace, Hyogo (Japón) Loop Terrace House, Hyogo (Japan)

Tomohiro Hata Architect



Casa rodeada de setos, Aichi (Japón) House Surrounded by Hedges, Aichi (Japan)

Studio Velocity



Casa en la colina, Barrabool (Australia) House in the Hills, Barrabool (Australia)

Sean Godsell Architects