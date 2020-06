(empty) Friday, June 26, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 26/06/2020 Snøhetta, cabañas junto al glaciar Jostedalsbreen (Noruega)

+ Zoom Photos: Jan M. Lillebø Photos: Ketil Jacobsen

En Veitastrond, un pequeño pueblo del municipio noruego de Luster, se sitúan estos refugios de madera para senderistas, obra de la firma Snøhetta fundada por Trædal Thorsen y Craig Dykers. Denominado Tungestølen, el conjunto con vistas al glaciar Jostedalsbreen está diseñado para soportar las duras condiciones climáticas de la zona montañosa y sus fuertes vientos, reemplazando un alojamiento anterior destruido por el ciclón Dagmar en 2011. Fruto de un concurso internacional de arquitectura celebrado en 2015, el proyecto de Snøhetta tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental y visual de los edificios subordinados a la naturaleza.



El volumen principal alcanza una altura de 4,6 metros y está concebido como un espacio acogedor de encuentro social, con un comedor comunitario y una chimenea revestida de piedra. Actualmente con capacidad para 30 personas, el grupo de cabañas podrá acoger hasta 50 visitantes en la siguiente fase de construcción, la cual incluye un refugio que tiene el mismo diseño que el de la cabaña Fuglemyrhytta de Snøhetta, la cual se encuentra cerca de Oslo.