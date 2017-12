AV Monografías 201 - FRANCIS KÉRÉ

Luis Fernández-Galiano

La belleza necesaria Necessary Beauty

Semper en Gando Semper in Gando



Veinte proyectos Twenty Projects



Escuela primaria de Gando, 1999-2001, Gando (Burkina Faso)

Gando Primary School, 1999-2001, Gando (Burkina Faso)



Viviendas para maestros, 2002-2004, Gando (Burkina Faso)

Gando Teachers’ Housing, 2002-2004, Gando (Burkina Faso)



Ampliación de la escuela primaria, 2003-2008, Gando (Burkina Faso)

Gando Primary School Extension, 2003-2008, Gando (Burkina Faso)



Escuela secundaria de Dano, 2006-2007, Dano (Burkina Faso)

Dano Secondary School, 2006-2007, Dano (Burkina Faso)



Dotaciones en el Parque Nacional de Mali, 2009-2010, Bamako (Mali)

National Park of Mali Complex, 2009-2010, Bamako (Mali)



Centro de Arquitectura en Tierra, 2010, Mopti (Mali)

Center for Earth Architecture, 2010, Mopti (Mali)



Opera Village, 2010-, Laongo (Burkina Faso)

Opera Village, 2010-, Laongo (Burkina Faso)



Centro de salud y promoción social, 2010-2014, Laongo (Burkina Faso)

Center for Health and Social Advancement, 2010-2014, Laongo (Burkina Faso)



Biblioteca de Gando, 2010-, Gando (Burkina Faso)

Gando Library, 2010-, Gando (Burkina Faso)



Centro de mujeres Songtaaba, 2011-, Gando (Burkina Faso)

Songtaaba Women’s Center, 2011-, Gando (Burkina Faso)



Taller Gando, 2013-, Gando (Burkina Faso)

Atelier Gando, 2013-, Gando (Burkina Faso)



Escuela secundaria de Gando, 2011-, Gando (Burkina Faso)

Gando Secondary School, 2011-, Gando (Burkina Faso)



Centro quirúrgico y centro de salud de Léo, 2012-2017, Léo (Burkina Faso)

Léo Surgical Center and Health Center, 2012-2017, Léo (Burkina Faso)



Orfanato Noomdo, 2013-2016, Koudougou (Burkina Faso)

Noomdo Orphanage, 2013-2016, Koudougou (Burkina Faso)



Escuela secundaria Lycée Schorge, 2014-2016, Koudougou (Burkina Faso)

Lycée Schorge Secondary School, 2014-2016, Koudougou (Burkina Faso)



Campus Legacy Obama, 2014-, Kogelo (Kenia)

Obama Legacy Campus, 2014-, Kogelo (Kenya)



Comunidad residencial Benga Riverside, 2015-, Tete (Mozambique)

Benga Riverside Residential Community, 2015-, Tete (Mozambique)



Termas reales de Meroe, 2015-, Meroe (Sudán)

Meroe Royal Baths Protective Shelter, 2015-, Meroe (Sudan)



Asamblea Nacional de Burkina Faso, 2015-, Uagadugú (Burkina Faso)

Burkina Faso National Assembly, 2015-, Ouagadougou (Burkina Faso)



Teatro satélite Volksbühne, 2016-, Berlín (Alemania)

Volksbühne Satellite Theater, 2016-, Berlin (Germany)



Cinco instalaciones Five Installations



Pabellón Sensing Spaces, 2013-2014, Londres (Reino Unido)

Sensing Spaces Pavilion, 2013-2014, London (United Kingdom)



Louisiana Canopy, 2014-2015, Humlebæk (Dinamarca)

Louisiana Canopy, 2014-2015, Humlebæk (Denmark)



Tienda Pop-up para Camper, 2014-2015, Weil am Rhein (Alemania)

Camper Pop-up Shop, 2014-2015, Weil am Rhein (Germany)



Colorscape, 2015-2016, Filadelfia (Estados Unidos)

Colorscape, 2015-2016, Philadelphia (United States)



Pabellón de la Serpentine Gallery, 2016-2017, Londres (Reino Unido)

Serpentine Gallery Pavilion, 2016-2017, London (United Kingdom)





Luis Fernández-Galiano

Kéré desde España Figuring Francis